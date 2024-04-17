Проект «Ёлки-парк» активнее всего поддерживают жители Ижевска в голосовании по благоустройству

Ижевск. Удмуртия. До конца апреля на сайте 18.gorodsreda жители Удмуртии могут проголосовать за проекты благоустройства, которые будут воплощены в жизнь в 2025 году. Свой выбор уже сделали около 95 тыс. человек.



Напомним, в голосовании участвуют проекты 11 муниципалитетов — Ижевска, Сарапула, Воткинска, Глазова, Можги, а также Завьяловского, Воткинского, Игринского, Малопургинского, Увинского и Можгинского районов.



Столица Удмуртии заявила шесть идей обновления городских пространств. Напомним, как выдвинутые на голосование точки выглядят сейчас:



«Ёлки-парк»





Проект: 18.gorodsreda.ru/objects/improvement/47043

«Холмогоровский лес»

Проект: 18.gorodsreda.ru/objects/improvement/47046

Территория в районе пруда по ул. Автозаводской









Проект: 18.gorodsreda.ru/objects/improvement/47039

Сквер памяти погибших в школе № 88 (II этап)









Проект: 18.gorodsreda.ru/objects/improvement/46985

Аллея Кононова на ул. Клубной (I этап)









Проект: 18.gorodsreda.ru/objects/improvement/46993

Эспланада от Монумента дружбы народов «Навеки с Россией» до набережной им. Зодчего Дудина (I этап)









Проект: 18.gorodsreda.ru/objects/improvement/47019

Пока лидируют «Ёлки-парк» и «Холмогоровский лес».

В Сарапуле первые места у парков — «Молодежный» и имени А. С. Пушкина.

В Воткинске жители выбирают не территорию, которая превратится в зону отдыха, а один из дизайн-проектов благоустройства Богатыревского парка. Пока большинство поддерживает дизайн-проект №1.

В Глазове предложено сразу пять территорий для преображения. Приближается к трем тысячам голосов театральная площадь «Парафраз», к двум тысячам — семейный сквер «Поляна сказок».

В Можге лидирует Сквер Победы — с небольшим отрывом он опережает стадион КЦ «Свет».

В Завьялово местные жители также, как и в Воткинске, голосуют за дизайн-проект — там будут благоустраивать площадь «Воинской славы». Больше людям нравится вариант №1.

Жители Увинского района до 30 апреля включительно могут выбрать между этапами благоустройства общественной территории «Парк деревянных скульптур». Один из них предполагает установку элементов событийной зоны, урн и скамеек, другой — установку беседок, ограждение парка и озеленение.

В Можгинском районе на выбор представлены: территория сквера в селе Черемушки на улице Заводской и территория между Пычасским ЦСДК и Пычасской школой.

В Малой Пурге — фотозона на углу улицы Кирова и улицы Советской и зона отдыха в Парке Победы.

В Игре жители выбирают вариант благоустройства территории у памятника В. И. Ленину.

В Воткинском районе разработаны проекты для обновления территории в поселке Новый на улице Строителей, а также в селе Июльском на переулке Полевом.

Пространства благоустроят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет.