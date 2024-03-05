23 заявки ижевчан на благоустройство города получили финансирование

Ижевск. Удмуртия. 23 заявки жителей на благоустройство общественного пространства в Ижевске получили финансирование по региональной программе самообложения граждан. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Программа действует уже пять лет, однако проекты по благоустройству Ижевска появились там впервые. В этом году при поддержке регионального и муниципального бюджетов в Ижевске благоустроят 16 дорог в микрорайонах Липовая роща, Радужный, Пазелы, Новый Игерман, Орловское, Горка, Биатлон и другие.

Помимо этого, привести в порядок планируют парковку рядом с домом №138 на улице 40 лет Победы, сквер рядом с домом №76 на той же улице и лестницу на улице Кирова, 98. Благоустроят также ряд детских площадок, среди которых площадки около домов №27, №29, №31 на улице Холмогорова, рядом с домом №62 на улице Труда, а также возле домов №48, №50, №50а, №52, №54, №54а на улице Молодёжной.

В рамках программы на улицах С. Рябушинского, С. Мамонтова, Демидовской, П. Третьякова, Меценатской, С. Морозова появятся опоры освещения.

«В благоустройство этих территорий жители вложат в том числе и собственные средства. По принципу самообложения на каждый рубль, внесенный жителями, добавят 3 рубля из регионального бюджета и 1 рубль из муниципального», — пояснил мэр.

Дмитрий Чистяков отметил, что общая сумма инвестиций по программе самообложения составит 96,4 млн рублей.