В Уве разработали проект мемориала «Защитники России»

Ува. Удмуртия. В Уве создадут мемориал «Защитники России», посвящённый погибшим в локальных военных конфликтах и спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Увинского района.

Мемориал разместится в парке Победы по улице Пушкина. Общественное пространство займёт 749,2 кв. м, а вместе с парковкой — 1700,8 кв. м.

Дизайн-проект уже разработан, его презентовали местным жителям на общественных обсуждениях. На открытом пространстве планируется разместить военную технику, скульптуру воина и мемориальные плиты с именами погибших. Также в проекте предусмотрены пешеходные дорожки, стоянка, освещение и зеленые насаждения.

Жители Увы предложили назвать мемориал «Защитники Отечества», поставить там скульптуру из трех воинов или стену памяти с гравировкой силуэтов солдат, и упростить ведущую к скульптуре лестницу. Помимо этого, возникло предложение рассмотреть альтернативное место размещения мемориала — по улице Карла Маркса. Также люди могут высказать свое мнение о дизайн-проекте и внести предложения в комментариях поста.