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В Уве разработали проект мемориала «Защитники России»

08:30, 20 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Уве разработали проект мемориала «Защитники России»
08:30, 20 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
0
#Ува\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#воинский мемориал\n#память
Фото: пресс-служба администрации Увинского района
0

Он будет посвящён участникам локальных военных конфликтов и СВО.

Ува. Удмуртия. В Уве создадут мемориал «Защитники России», посвящённый погибшим в локальных военных конфликтах и спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Увинского района. 

Мемориал разместится в парке Победы по улице Пушкина. Общественное пространство займёт 749,2 кв. м, а вместе с парковкой — 1700,8 кв. м.

Дизайн-проект уже разработан, его презентовали местным жителям на общественных обсуждениях. На открытом пространстве планируется разместить военную технику, скульптуру воина и мемориальные плиты с именами погибших. Также в проекте предусмотрены пешеходные дорожки, стоянка, освещение и зеленые насаждения.

Жители Увы предложили назвать мемориал «Защитники Отечества», поставить там скульптуру из трех воинов или стену памяти с гравировкой силуэтов солдат, и упростить ведущую к скульптуре лестницу. Помимо этого, возникло предложение рассмотреть альтернативное место размещения мемориала — по улице Карла Маркса. Также люди могут высказать свое мнение о дизайн-проекте и внести предложения в комментариях поста. 

08:30, 20 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
0
#Ува\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#воинский мемориал\n#память