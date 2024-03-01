15 марта стартует голосование по благоустройству общественных пространств Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии объявил, что 15 марта начнётся голосование (12+) за объекты благоустройства в следующем году. Об этом Александр Бречалов сообщил в своих соцсетях.

Ижевчане будут выбирать между Холмогоровским лесом, Ёлки-парком, пространством возле пруда на Автозаводской, аллеей Кононова по улице Клубная, сквером памяти погибших в 88 школе и эспланадой от монумента «Навеки с Россией».

Жителям Сарапула предстоит выбрать между парками «Молодёжный», имени Пушкина и дальнейшим ремонтом на площади «200 лет Сарапулу».

В Глазове на опрос вынесут семейный сквер «Поляна сказок», площадь театра «Парафраз», набережную реки Сыга у школы № 9, спортивную площадку в Южном поселке, сквер на улице Гайдара в поселке Птицефабрик.

Можгинцы смогут выбрать между сквером победы по улице Можгинская и территорией на месте стадиона КЦ «Свет».

Жителям Воткинска предоставят возможность решить, как изменится Богатыревский парк.

Помимо этого, в голосовании будут участвовать объекты районов Удмуртии.

«Не пропустите голосование — решение должно быть общим», — резюмировал Александр Бречалов.