В Ижевске к 2020 году могут появиться трамвайные пути на проспекте Калашникова

Работы планируют начать в следующем году.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году в Ижевске возможно появится новый трамвайный маршрут, проложенный по проспекту Калашникова. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе «ИжГЭТа».

Работы планируется начать в 2019 году.

«Возможно, эти даты корректировать как-то будут. Потому что 2019 год – это то, что было озвучено городом, когда история с проспектом Калашникова у нас была, <…> поэтому о новых сроках мы пока не знаем. 2019 год остался», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, что в 2017 году на проспекте Калашникова планировалось построить шестиполосную магистраль, многоуровневые развязки. Общая протяженность новой дороги составила бы 5,3 км. Однако администрация Ижевска расторгла контракт с проектировщиком «Автодормостпроект». Было заведено уголовное дело на сожителя дочери бывшего главы Удмуртии по картельному сговору в проведении аукциона по проектированию.