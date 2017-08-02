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      Второй подозреваемый появился в деле о картельном сговоре на аукционе по проспекту Калашникова в Ижевске

      12:58, 02 августа, 2017
      Ксения Чернова
      12:58, 02 августа, 2017
      Ксения Чернова
      70
      0
      #дороги\n#ФАС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие
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      В Удмуртии продолжается расследование уголовного дела об ограничении конкуренции.

      Ижевск. Удмуртия. Второй обвиняемый появился в деле о картельном сговоре на аукционе по проектированию проспекта Калашникова в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал главный следователь Удмуртской Республики Владимир Никешкин.

      «К уголовной ответственности привлекается сожитель дочери бывшего главы республики – депутат Городской думы Ижевска и его соучастник», - отметил Никешкин.

      Напомним, что конкурс на проектирование проспекта Калашникова выиграла компания «Автодормостпроект». Цена контракта составила 42,3 млн рублей. Представить проект планировки собирались в августе.

      Однако проведенными торгами заинтересовалась антимонопольная служба, заподозрив участников аукциона – компании «Нива», «Тектоника» и «Автодормостпроект» – в картельном сговоре.

      «Схема заключается в том, что на торги выходят несколько участников, предварительно согласовав свое поведение. <…> Вся позиция была согласована, кто роняет цены, кто признается победителем», - рассказала замруководителя УФАС России по Удмуртии Елена Стерхова.

      Антимонопольщики уже начали рассмотрение дела против трех фирм.

      Одновременно уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК РФ («Ограничение конкуренции, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере») возбудили и правоохранительные органы. Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко, который ранее руководил предприятием задержали и отправили под арест.

      В конце июля стало известно, что администрация города расторгла контракт с «Автодормостпроектом» на проектирование проспекта. Городские власти объяснили это нарушением компанией установленных договором сроков. Дело в том, что до 7 июля организация должна была подготовить документацию по планировке территории и проект межевания, расчеты основных технико-экономических показателей. Однако работы не выполнены, и комплект документов не был предоставлен.

      12:58, 02 августа, 2017
      Ксения Чернова
      70
      0
      #дороги\n#ФАС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие

       

       

       

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