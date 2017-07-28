Администрация Ижевска расторгла контракт на проектирование проспекта Калашникова

Связано это с тем, что «Автодормостпроект» нарушил сроки выполнения работ.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска расторгла контракт с «Автодормостпроектом» на проектирование проспекта Калашникова. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

По договору между компанией и «Службой городского строительства», до 7 июля организация должна была подготовить документацию по планировке территории и проект межевания, расчеты основных технико-экономических показателей. Однако работы не выполнены, и комплект документов не предоставлен.

«В связи с нарушением сроков выполнения первого этапа работ и, соответственно, в связи с тем, что ООО «Автодормостпроект» выполняет работу по муниципальному контракту настолько медленно, что окончание ее в установленные муниципальным контрактом сроки становится явно невозможным <…> заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством», - говорится в решении Горстроя.

Тема дня: что могут снести и построить в Ижевске из-за проспекта Калашникова Перспективы прокладки будущей дороги обсудили в понедельник, 15 мая, на градостроительном совете. Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска, проектировщики и архитекторы в понедельник, 15 мая, обсудили перспективы строительства будущего проспекта Калашникова. По самым скромным подсчетам, на магистраль нужны несколько миллиардов рублей, а ее прокладка может привести к сносу торговых центров, частных жилых домов и садовых массивов.

Напомним, что «Автодормостпроект» выиграл конкурс на проектирование проспекта Калашникова. Цена контракта составила 42,3 млн рублей. Представить проект планировки собирались в августе. Проведенными торгами заинтересовалась антимонопольная служба, заподозрив выигравшую компанию в картельном сговоре. Кроме того, правоохранители задержали депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко, который ранее руководил предприятием. Его обвиняют в ограничении конкуренции.