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Власти Удмуртии намерены благоустроить территорию у ЛД «Ижсталь» до 2020 года

16:40, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
16:40, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Речь идет о новом скейтпарке, ледовой арене, бассейне, теннисных кортах и стадионе «Зенит».

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии намерены благоустроить территорию у ЛД «Ижсталь» до 2020 года. Речь идет о новом скейтпарке, ледовой арене, бассейне, теннисных кортах и стадионе «Зенит».

«Мы хотим с этой территорией, которая есть рядом с «Ижсталью», сделать полноценный спортивный квартал, где будет ряд объектов доступных всем жителям республики. С другой стороны, он будет благоустроен в одном стиле, чтобы создавалась атмосфера единого комплекса. При этом все это сделать мы хотим за частные деньги», - рассказал журналистам первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

Первая часть, которую планируется благоустроить – это скейтпарк, о нем говорилось ранее. Вторая часть – это ледовая арена. Третья – «новый старый бассейн». Затем планируют улучшить территорию теннисных кортов.

«Все это будет реализовано поэтапно», - уточнил Свинин.

Первый вице-премьер отметил, что у властей региона есть вопросы к нынешним владельцам теннисных кортов.

«Теннисные корты частные, другой вопрос, что есть ряд юридических коллизий как земля передавалась в собственность этим кортам, и как она передавалась некоторыми лицами, находящимися в правлении культурно-спортивного комплекса «Зенит» или Минспорте, самим себе под эти корты. Есть вещи (связанные – прим. ред.) с тем, что они не соблюдают взятые на себя обязательства по возведению там объекта. Либо мы с коллегами договоримся, и они построят то, под что землю брали, либо будем расторгать договор и приводить туда другого инвестора», - сказал Александр Свинин.

Он также уточнил, что первым этапом будет строительство скейтпарка, строительство бассейна и реконструкция ЛД «Ижсталь». Инвестиции только в бассейн и арену оцениваются в 1,2 млрд рублей.

Также власти региона обратят внимание на территорию самого стадиона «Зенит», где сейчас, по их словам, невозможно гулять даже летом.

16:40, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
254
0
#спорт\n#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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