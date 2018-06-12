Строительство площадки для экстремалов начнется в Ижевске летом

Горожане в возрасте от 12 до 60 лет обсудили три варианта проекта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на месте действующего скейт-парка появится площадка для экстремальных видов спорта. Об этом первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин написал на своей странице в Инстаграме.

«На форуме #УдмуртияЗаряжает «В марте Андрей Передвигин предложил построить в Ижевске новую площадку для экстремальных видов спорта. <…> Начинаем строительство этим летом, осенью - презентация и открытие. Площадка станет частью проекта #СпортивныйКвартал», - отметил Свинин.

По его словам, в понедельник, 11 июня, в скейт-парке прошло обсуждение трех вариантов проекта. В нем приняли участие горожане в возрасте от 12 до 60 лет. Они выбрали наиболее подходящий вариант.

Александр Свинин подчеркнул, что в «Спортивный квартал» войдут также новая ледовая арена, бассейн, памп-трек, воркаут, теннисные корты на улице Удмуртской.

«Частные инвестиции в весь комплекс сооружений - более 1,2 млрд рублей. В проекте предусмотрены площадки для частных операторов питания, пунктов проката, организаторов мероприятий, спортивных магазинов и фитнеса», - отметил Свинин.