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Строительство площадки для экстремалов начнется в Ижевске летом

17:35, 12 июня, 2018
17:35, 12 июня, 2018
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#спорт\n#Ижевск\n#молодежь\n#город\n#Удмуртия
Фото: Scott Air Force Base
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Горожане в возрасте от 12 до 60 лет обсудили три варианта проекта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на месте действующего скейт-парка появится площадка для экстремальных видов спорта. Об этом первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин написал на своей странице в Инстаграме.

«На форуме #УдмуртияЗаряжает «В марте Андрей Передвигин предложил построить в Ижевске новую площадку для экстремальных видов спорта. <…> Начинаем строительство этим летом, осенью - презентация и открытие. Площадка станет частью проекта #СпортивныйКвартал», - отметил Свинин.

По его словам, в понедельник, 11 июня, в скейт-парке прошло обсуждение трех вариантов проекта. В нем приняли участие горожане в возрасте от 12 до 60 лет. Они выбрали наиболее подходящий вариант.

На форуме #УдмуртияЗаряжает в марте Андрей Передвигин предложил построить в Ижевске новую площадку для экстремальных видов спорта. А. В. #Бречалов идею поддержал. Сегодня провели на месте действующего "скейт-парка" (почему в кавычках - ответ в сториз;) обсуждение 3 проектов будущей территории. Эксперты в возрасте от 12 до 60 лет проголосовали за ту концепцию, которая им ближе. Начинаем строительство этим летом, осенью - презентация и открытие. Площадка станет частью проекта #СпортивныйКвартал - комплекс спортивных объектов с общим благоустройством, доступных всем - новая ледовая арена, бассейн, скейт-парк, памп-трек, воркаут, теннисные корты на улице Удмуртской. Частные инвестиции в весь комплекс сооружений - более 1.2 млрд рублей. В проекте предусмотрены площадки для частных операторов питания, пунктов проката, организаторов мероприятий, спортивных магазинов и фитнеса - если среди подписчиков есть заинтересованные предприниматели, пишите в личку. Будем проектировать вместе.

194 Likes, 4 Comments - Alexander Svinin (@asvinin) on Instagram: "На форуме #УдмуртияЗаряжает в марте Андрей Передвигин предложил построить в Ижевске новую площадку..."


Александр Свинин подчеркнул, что в «Спортивный квартал» войдут также новая ледовая арена, бассейн, памп-трек, воркаут, теннисные корты на улице Удмуртской.

«Частные инвестиции в весь комплекс сооружений - более 1,2 млрд рублей. В проекте предусмотрены площадки для частных операторов питания, пунктов проката, организаторов мероприятий, спортивных магазинов и фитнеса», - отметил Свинин.

17:35, 12 июня, 2018
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#спорт\n#Ижевск\n#молодежь\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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