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Недостатки ремонта моста через Чепцу в Глазове начнут устранять в конце мая

13:56, 08 мая, 2018
13:56, 08 мая, 2018
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#дороги\n#Глазов\n#город\n#Удмуртия
Фото: vk.com (Алексей Горбачев)
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Мост отремонтировали минувшей зимой.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в конце мая начнут устранять недостатки ремонта моста через Чепцу. Об этом сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

«Подрядчик — компания ООО «Трансстрой» выполнит гарантийные обязательства, а именно укрепит водосбросные лотки на левом берегу, перемонтирует несколько бордюрных камней у моста и уплотнит грунт на примыкании к габионам», - говорится в сообщении.

Напомним, мост отремонтировали минувшей зимой. В начале апреля специалисты управления капитального строительства Глазова обследовали объект и выявили несколько недостатков.

13:56, 08 мая, 2018
88
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#дороги\n#Глазов\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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