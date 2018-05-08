Недостатки ремонта моста через Чепцу в Глазове начнут устранять в конце мая

Мост отремонтировали минувшей зимой.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в конце мая начнут устранять недостатки ремонта моста через Чепцу. Об этом сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

«Подрядчик — компания ООО «Трансстрой» выполнит гарантийные обязательства, а именно укрепит водосбросные лотки на левом берегу, перемонтирует несколько бордюрных камней у моста и уплотнит грунт на примыкании к габионам», - говорится в сообщении.

Напомним, мост отремонтировали минувшей зимой. В начале апреля специалисты управления капитального строительства Глазова обследовали объект и выявили несколько недостатков.