В Миндортрансе Удмуртии объяснили проведение дорожных работ в Глазове при минусовой температуре

По словам главы ведомства Алексея Горбачева, специалисты выдерживают все необходимые требования.

Глазов. Удмуртия. В Миндортрансе Удмуртии объяснили проведение дорожных работ на мосту через Чепцу в Глазове при минусовой температуре. По словам главы ведомства Алексея Горбачева, специалисты выдерживают все необходимые требования. Об этом руководитель написал на своей странице Вконтакте.

«Для ускорения производства работ и обеспечения качества в условиях отрицательных температур проведены спец мероприятия», - написал Горбачев.

По его словам, в бетон добавлены особые гидроизоляционные присадки, что позволило исключить устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции. Также в асфальтобетонную смесь добавлены противоморозные присадки, позволяющие снизить температуру укладки смеси на 20-30 градусов.

Помимо этого, плечо (путь) перевозки от асфальтобетонного завода до объекта составляет менее 1 км, количество самосвалов подобрано из условий безостановочного цикла работы асфальтоукладчика.

«Для устройства качественных продольных и поперечных стыков, на верхнем слое покрытия предусмотрено устройство битумно-полимерной стыковочной ленты. Самосвалы оборудованы пологами и кузовами с подогревом», - написал министр.