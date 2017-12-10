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      В Миндортрансе Удмуртии объяснили проведение дорожных работ в Глазове при минусовой температуре

      14:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      321
      0
      #дороги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#дорожники\n#дороги Удмуртии\n#Чепца\n#мост
      Фото: vk.com/id455992270
      321
      0

      По словам главы ведомства Алексея Горбачева, специалисты выдерживают все необходимые требования.

      Глазов. Удмуртия. В Миндортрансе Удмуртии объяснили проведение дорожных работ на мосту через Чепцу в Глазове при минусовой температуре. По словам главы ведомства Алексея Горбачева, специалисты выдерживают все необходимые требования. Об этом руководитель написал на своей странице Вконтакте.

      «Для ускорения производства работ и обеспечения качества в условиях отрицательных температур проведены спец мероприятия», - написал Горбачев.

      По его словам, в бетон добавлены особые гидроизоляционные присадки, что позволило исключить устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции. Также в асфальтобетонную смесь добавлены противоморозные присадки, позволяющие снизить температуру укладки смеси на 20-30 градусов.

      Помимо этого, плечо (путь) перевозки от асфальтобетонного завода до объекта составляет менее 1 км, количество самосвалов подобрано из условий безостановочного цикла работы асфальтоукладчика.

      «Для устройства качественных продольных и поперечных стыков, на верхнем слое покрытия предусмотрено устройство битумно-полимерной стыковочной ленты. Самосвалы оборудованы пологами и кузовами с подогревом», - написал министр. 

      Wall

      Продолжается ремонт моста в Глазове через реку Чепца. И предупреждая привычные восклицания: "Вот дорожники опять в снег..." - хочу пояснить. Эти работы необходимо было выполнить для защиты отремонтированного моста и открытия по нему двухстороннего движения. Для ускорения производства работ и обеспечения качества в условиях отрицательных температур проведены спец мероприятия: 1.В бетон добавлены особые гидроизоляционные присадки, что позволило исключить устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции.

      14:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      321
      0
      #дороги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#дорожники\n#дороги Удмуртии\n#Чепца\n#мост

       

       

       

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