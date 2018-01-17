Жители Ижевска смогут внести предложения по благоустройству города

В среду, 17 января, в торговых центрах столицы Удмуртии стартует опрос по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» («Городская среда»).

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске собирают предложения горожан в проект «Комфортная городская среда». В среду, 17 января, в крупных тяговых центрах города стартует опрос по перспективам реализации проекта.

Горожан спросят, знают ли они о программе, а также попросят назвать городские пространства (площади, парки, скверы, набережные и так далее), которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь.

Опрос будет проводиться в течение недели с 17:00 до 20:00. Он поможет муниципалитету сформировать список общественных пространств для проведения рейтингового голосования. Подобные опросы пройдут и в других городах и районах республики.

«Необходимость такого опроса обусловлена недавними изменениями законодательства. В 2018 году федеральные деньги на программу «Городская среда» получат только те регионы, которые организуют и проведут голосование жителей муниципалитетов по отбору объектов для благоустройства. Не выполнившие это условие регионы могут остаться без субсидий из федерального бюджета», - прокомментировал и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб.

Планируется, что в городах и районах Удмуртии, претендующих на участие в программе «Городская среда», рейтинговое народное голосование по отбору общественных территорий для благоустройства, пройдет 18 марта.

Напомним, что программа «Городская среда» реализуется в России с 2017 года по двум направлениям: благоустройство общественных пространств и дворов. В Удмуртии в прошлом году было благоустроено 9 общественных пространств в Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле, Можге, Камбарке, Кезе, Каракулино и Уве, а также парк в Можге. На это из федерального, республиканского и муниципального бюджетов было выделено более 140 млн рублей.