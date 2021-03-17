В Ижевске утвердили схему закрепления школ

8 образовательных организаций не имеют привязки к прописке.

Ижевск. Удмуртия. Управление образования администрации Ижевска утвердило схему закрепления школ за конкретными адресами. Документ опубликован на сайте муниципалитета. 8 образовательных организаций принимают учеников со всего города. Это лицеи №№24, 25, 82, 86, 98 школы №30, 32 и «Липовая роща».

Напомним, что запись в первый класс в Удмуртии стартует 1 апреля. До 25 марта на сайтах школ должно быть опубликовано время начала подачи заявлений. Эта же информация появится на региональном портале госуслуг. В этом году записать ребёнка в первый класс можно четырьмя способами: очно в школе, через почту, через e-mail и на портале госуслуг.