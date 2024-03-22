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В 2024 году начнут капремонт в трёх школах Алнашского района 

17:35, 22 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2024 году начнут капремонт в трёх школах Алнашского района 
17:35, 22 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
65
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#Алнаши\n#Удмуртия\n#школы\n#капремонт
Фото: Алексей Семенов
65
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Подрядчиком ремонта одной из школ стал ООО «Монтажник».

Алнаши. Удмуртия. В 2024 году в Алнашском районе запланирован капитальный ремонт трёх школ — Азаматовской, Байтеряковской и Нижнеасановской. Об этом сообщил глава района Алексей Семенов на своей странице «ВКонтакте».

На данный момент завершены торги по Азаматовской школе, подрядчиком ремонта стал ООО «Монтажник».

В школе предстоит следующий фронт работ — штукатурка и покраска стен и потолков, обустройство обеденного зала, пищеблока с отдельными цехами, приобретение мебели.

Работы должны начать в мае и будут продолжаться в летний период.

«Ход ремонта буду держать на личном контроле», — заявил глава Алнашского района.

17:35, 22 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
65
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#школы\n#капремонт