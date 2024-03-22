В 2024 году начнут капремонт в трёх школах Алнашского района 

Подрядчиком ремонта одной из школ стал ООО «Монтажник».
Алнаши. Удмуртия. В 2024 году в Алнашском районе запланирован капитальный ремонт трёх школ — Азаматовской, Байтеряковской и Нижнеасановской. Об этом сообщил глава района Алексей Семенов на своей странице «ВКонтакте».
На данный момент завершены торги по Азаматовской школе, подрядчиком ремонта стал ООО «Монтажник».
В школе предстоит следующий фронт работ — штукатурка и покраска стен и потолков, обустройство обеденного зала, пищеблока с отдельными цехами, приобретение мебели.
Работы должны начать в мае и будут продолжаться в летний период.
«Ход ремонта буду держать на личном контроле», — заявил глава Алнашского района.