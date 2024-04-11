Органный зал появится в новом здании ДШИ №3 Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются работы по обновлению учреждений культуры. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе доклада о планах на 2024 год.

«Используем все возможные механизмы, чтобы преображать учреждения культуры. В активной фазе — оборудование нового здания ДШИ №3. Это будет самая современная школа со своим органным залом, в которой смогут заниматься более 700 юных музыкантов. В планах на 2024 год также капитальный ремонт ДШИ №10 и переезд в отдельное здание ДШИ №13. Переезд в районную администрацию ДШИ №4», — рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что переезжать школы искусств будут в более просторные помещения.