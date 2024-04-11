Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Органный зал появится в новом здании ДШИ №3 Ижевска

13:15, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Органный зал появится в новом здании ДШИ №3 Ижевска
13:15, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#ДШИ №3\n#школы\n#искусство
Фото: unsplash.com (Denny Müller)
34
0

Всего в 2024 году существенное обновление ждёт четыре детские школы искусств города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются работы по обновлению учреждений культуры. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе доклада о планах на 2024 год.

«Используем все возможные механизмы, чтобы преображать учреждения культуры. В активной фазе — оборудование нового здания ДШИ №3. Это будет самая современная школа со своим органным залом, в которой смогут заниматься более 700 юных музыкантов. В планах на 2024 год также капитальный ремонт ДШИ №10 и переезд в отдельное здание ДШИ №13. Переезд в районную администрацию ДШИ №4», — рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что переезжать школы искусств будут в более просторные помещения.

13:15, 11 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#ДШИ №3\n#школы\n#искусство