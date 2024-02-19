Третий год в Удмуртии количество старших классов в сельских школах значительно уменьшается

Ижевск. Удмуртия. В сельских школах Удмуртии большинство учеников после 9 класса идут в учреждения СПО, а не продолжают учиться в 10 и 11 классах. О такой тенденции рассказала в соцсетях зампредседателя Госсовета республики Татьяна Ишматова, побывав на заседании коллегии Минобрнауки УР по итогам 2023 года.

«Система образования всегда решала одну из основных задач: подготовка выпускника к осознанной трудовой деятельности. Старшая школа выстраивается как профильная школа, но сегодня задача скорректирована и сделан акцент на раннюю профориентацию и индивидуализацию обучения в старшей школе», — отметила Татьяна Витальевна.

Она подчеркнула, что задача для республики очень актуальна, так как 70% школ располагаются на селе, и уже третий год существует тенденция — уменьшение числа 10-11 классов.

«Ученики 9 класса за 2023 год: всего — 18 224 человек; выбрали для поступления СПО — 10 466 человек», — привела статистику Татьяна Ишматова.