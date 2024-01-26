Новую школу в ЖК «Знак» под Ижевском собираются построить до 2030 года

Ижевск. Удмуртия. Администрация Завьяловского района Удмуртии сообщила, что новую школу в ЖК «Знак» планируют построить до 2030 года. Таким сообщением поделился аккаунт муниципалитета, отвечая на вопрос ижевчанина на странице главы города Дмитрия Чистякова в соцсетях о строительстве данного объекта.

«В настоящее время утверждён проект строительства школы в ЖК «Знак». Строительство планируется в срок до 2030 года», — сообщили в Завьяловской администрации.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов, посетив осенью новые кварталы Завьяловского района к востоку от улицы Берша в Ижевске, также заверил, что город и республика заинтересованы в постройке школы в «ближайшую трёхлетку», остаётся найти средства.

«Понимая уровень застройки, конечно, мы заинтересованы, чтобы всё быстрее сделать. По школе — она у нас идёт в первую очередь. Будем искать способы финансирования, постараемся сделать всё, чтобы проект вошёл в федеральную программу», — сказал глава республики в октябре 2023 года.

Отметим, что альтернативой федеральной программе при поиске финансирования для строительства школы на 1875 остаётся программа государственно-частного партнёрства или концессия.