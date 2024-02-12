В восьми школах Удмуртии в рамках федеральной программы в 2024 году начнется капитальный ремонт

Сарапул. Удмуртия. По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в 2024 году в Удмуртии стартует капитальный ремонт 8 школ. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Министр образования и науки республики Светлана Болотникова рассказала, что ремонт двух объектов займет 2 года — в Какможской школе в Вавожском районе и школе №15 в Сарапуле, которая является объектом культурного наследия.

Также в список объектов, которые будут капитально отремонтированы в 2024 году, попала Колесурская школа в Селтинском районе. В настоящий момент в ней учатся 96 детей. В здании нужно заменить кровлю, инженерные структуры, внутреннюю отделку, обновить столовую, спортзал и многое другое.

«Из опыта капитального ремонта прошлого года мы учли, что необходимо разработать дизайн-проект брендирования помещений, сформировать инфраструктурный лист на закупку оборудования с учетом всех потребностей школы, а также запросов родителей и обучающихся», — рассказала начальник управления образования Селтинского района Анна Кондакова.

Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» реализуется в Удмуртии уже третий год. За это время удалось отремонтировать 31 образовательное учреждение.

Депутат Госдумы от Удмуртии и куратор программы Лариса Буранова отметила, что в рамках программы проводятся не только ремонтно-строительные работы, но также наполняются библиотеки и ведется профессиональная подготовка и дополнительное обучение кадров.

«Это обновление школы с точки зрения внутреннего содержания образовательного процесса и устройства воспитательной работы внутри школы», — заявила Лариса Буранова.