Более 400 человек эвакуировали в результате пожара в Алнашской школе

Загорелась оргтехника в одном из школьных кабинетов.
Алнаши. Удмуртия. 22 января около полудня в Алнашской школе произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
К прибытию пожарных из окна второго этажа шёл дым. Горела оргтехника в кабинете.
Эвакуировано 416 человек, 380 из которых – школьники. В результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
МЧС напоминает, при первых признаках горения сразу звонить спецслужбам по номеру 101 или 112. Во время пожара не использовать лифт.