Более 400 человек эвакуировали в результате пожара в Алнашской школе

Алнаши. Удмуртия. 22 января около полудня в Алнашской школе произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

К прибытию пожарных из окна второго этажа шёл дым. Горела оргтехника в кабинете.

Эвакуировано 416 человек, 380 из которых – школьники. В результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

МЧС напоминает, при первых признаках горения сразу звонить спецслужбам по номеру 101 или 112. Во время пожара не использовать лифт.