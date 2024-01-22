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Более 400 человек эвакуировали в результате пожара в Алнашской школе

15:06, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 400 человек эвакуировали в результате пожара в Алнашской школе
15:06, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
103
0
#пожары\n#школы\n#Алнаши
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
103
0

Загорелась оргтехника в одном из школьных кабинетов.

Алнаши. Удмуртия. 22 января около полудня в Алнашской школе произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

К прибытию пожарных из окна второго этажа шёл дым. Горела оргтехника в кабинете.

Эвакуировано 416 человек, 380 из которых – школьники. В результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

МЧС напоминает, при первых признаках горения сразу звонить спецслужбам по номеру 101 или 112. Во время пожара не использовать лифт.

15:06, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
103
0
#пожары\n#школы\n#Алнаши