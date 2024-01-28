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В Воткинском районе открылся новый Центр детских инициатив

12:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Воткинском районе открылся новый Центр детских инициатив
12:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
172
0
#дети\n#школы\n#Воткинский район
Фото: Сергей Васильев
172
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Ранее такие центры были открыты ещё в трёх школах района.

Перевозное. Удмуртия. В селе Перевозное Воткинского района открыли Центр развития детских инициатив на базе местной школы. Об этом сообщил глава района Сергей Васильев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее аналогичные центры были открыты в Кварсинской, Июльской и Волковской школах. В них есть все необходимые условия для развития детей.

«Проводить время с пользой, развиваться и раскрывать свои таланты, находить единомышленников теперь будет проще», — отметил Сергей Васильев.

12:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
172
0
#дети\n#школы\n#Воткинский район