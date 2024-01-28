В Воткинском районе открылся новый Центр детских инициатив

Перевозное. Удмуртия. В селе Перевозное Воткинского района открыли Центр развития детских инициатив на базе местной школы. Об этом сообщил глава района Сергей Васильев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее аналогичные центры были открыты в Кварсинской, Июльской и Волковской школах. В них есть все необходимые условия для развития детей.

«Проводить время с пользой, развиваться и раскрывать свои таланты, находить единомышленников теперь будет проще», — отметил Сергей Васильев.