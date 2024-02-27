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В Удмуртии детей погибших в ходе СВО бойцов будут зачислять в школу вне очереди

15:57, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии детей погибших в ходе СВО бойцов будут зачислять в школу вне очереди
15:57, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
73
0
#школы\n#СВО\n#МЧС\n#дети\n#очереди\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
73
0

Преимущественное право традиционно получат и дети, чьи братья и сёстры уже обучаются в этой школе.

Ижевск. Удмуртия. Дети погибших в ходе СВО жителей Удмуртии будут иметь внеочередное право поступления в первый класс. Об этом рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Дети, у которых родители погибли в ходе СВО, или входят в добровольческие объединения на спецоперации, теперь имеют внеочередное право на зачисление в первый класс», — рассказала Светлана Болотникова.

Министр также отметила, что первоочередное право на зачисление имеют дети мобилизованных, а также дети работников полиции и МЧС.

«Преимущественное право имеют на запись в первый класс дети тех, у которых сестры и братья уже ходят в эту школу, в том числе с прошлого года. Полнородные и неполнородные на одинаковых правах», — заключила Светлана Болотникова.

15:57, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
73
0
#школы\n#СВО\n#МЧС\n#дети\n#очереди\n#Удмуртия