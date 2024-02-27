В Удмуртии детей погибших в ходе СВО бойцов будут зачислять в школу вне очереди

Ижевск. Удмуртия. Дети погибших в ходе СВО жителей Удмуртии будут иметь внеочередное право поступления в первый класс. Об этом рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Дети, у которых родители погибли в ходе СВО, или входят в добровольческие объединения на спецоперации, теперь имеют внеочередное право на зачисление в первый класс», — рассказала Светлана Болотникова.

Министр также отметила, что первоочередное право на зачисление имеют дети мобилизованных, а также дети работников полиции и МЧС.

«Преимущественное право имеют на запись в первый класс дети тех, у которых сестры и братья уже ходят в эту школу, в том числе с прошлого года. Полнородные и неполнородные на одинаковых правах», — заключила Светлана Болотникова.