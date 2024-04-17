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Мемориальную доску в память о погибшем бойце СВО открыли в школе №34 Ижевска

11:30, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Мемориальную доску в память о погибшем бойце СВО открыли в школе №34 Ижевска
11:30, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
109
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#Ижевск\n#школы\n#воинский мемориал\n#бойцы\n#память
Фото: vk.com/izhevsk_school34
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Теперь на фасаде здания рядом друг с другом имена четырёх выпускников разных лет.

Ижевск. Удмуртия. На фасаде школы №34 в Ижевске открыли мемориальную доску в честь выпускника, погибшего в боях. Как сообщается на официальной странице образовательного учреждения, это уже четвёртое имя, увековеченное на здании.

Новый мемориал посвящён Дмитрию Лихачёву. Три соседние доски открыли в конце 2023 года, они посвящены памяти Алексея Вахрушева, Максима Максимова и Ильи Тюфякова. Все они удостоены орденов Мужества.

«Наши замечательные ребята, наши выпускники отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами жили в свободной и счастливой стране. Их подвиг не будет забыт», — уверены учителя и ученики нашей школы.

11:30, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
109
0
#Ижевск\n#школы\n#воинский мемориал\n#бойцы\n#память