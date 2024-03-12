В Ягульской школе открыли новый корпус

Ягул. Удмуртия. В Завьяловском районе открыли новый корпус Ягульской школы. Учреждение рассчитано не только на жителей села, но и детей, проживающих рядом. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Трёхэтажное здание площадью почти 8 000 кв. м готово принять не менее 500 учеников средней и старшей школы.

Министерство отмечает, что в новом корпусе есть всё необходимое для учёбы — спортивный и актовый залы, просторные классы и библиотека. В ближайшее время должны стартовать уроки в инженерном классе. Помимо этого,в медиацентре и творческой мастерской будут проводить занятия для всех желающих.

«Новый корпус даёт нам возможность, во-первых, большое внимание уделить инженерному образованию, мы закупили оборудование именно для подготовки в этой сфере. Будем плотнее заниматься ранней профилизацией. Очень важно, чтобы ребёнок, заканчивая школу, уже понимал, чего он хочет в жизни, каков у него дальнейший путь, должен уметь ставить перед собой цели и достигать их», — рассказала директор школы Ирина Ларионова.