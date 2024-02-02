В Ижевске начали сносить школу №65 на улице Щедрина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался плановый снос аварийного здания школы №65 на улице Щедрина, 1. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, именно о таком сроке говорилось в ноябре 2023 года. Здание школы, построенное в начале 1960-х годов, в 2022 году по результатам инструментальной экспертизы признали аварийным.

Теперь подрядная организация до 31 марта должна демонтировать и школьное здание, и прилегающие к нему постройки — котельную, гаражи, а также линию наружного освещения.

Школа расположена вблизи железнодорожной ветки и по существующим строительным нормам возведение нового здания социального учреждения возможно только после установки специальных шумовых экранов.

Затем формируется земельный участок в соответствии с градостроительным планом, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства нового здания, проходит государственная экспертиза, определяется источник финансирования.

Учащиеся школы №65 в настоящее время проходят обучение в школах №20 и №59.