В новом году в Удмуртии не будет проблем с набором учителей для первых классов

В Ижевске заключен договор с УдГУ о целевом наборе учителей начальных классов.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не возникнет проблемы нехватки педагогов первых классов в следующем учебном году. Об этом 27 февраля сообщила журналистам министр образования и науки республики Светлана Болотникова.
«Если вы помните по Ижевску, мы в прошлом году заключили целевой договор с Удмуртским государственном университетом. Он уже дал первые плоды», — рассказала замглавы Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова.
Помимо УдГУ аналогичные договоры заключены с Глазовским университетом и ещё семью педколледжами.
«Трудоустройство в этих учебных заведения стремится к 90%, так что я не сомневаюсь в том, что учителей на всех хватит», — отметила министр.
Кроме того, в ходе брифинга были анонсированы школьные нововведения — изменения программы обучения предмету «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины», в школы вернётся «Труд», а также в старших профильных классах появится черчение, поделилась Светлана Болотникова.
Напомним, запись в школу начнётся 25 марта.