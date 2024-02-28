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В новом году в Удмуртии не будет проблем с набором учителей для первых классов

12:20, 28 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В новом году в Удмуртии не будет проблем с набором учителей для первых классов
12:20, 28 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#школы\n#дети\n#учителя\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
153
0

В Ижевске заключен договор с УдГУ о целевом наборе учителей начальных классов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не возникнет проблемы нехватки педагогов первых классов в следующем учебном году. Об этом 27 февраля сообщила журналистам министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Если вы помните по Ижевску, мы в прошлом году заключили целевой договор с Удмуртским государственном университетом. Он уже дал первые плоды», — рассказала замглавы Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова.

Помимо УдГУ аналогичные договоры заключены с Глазовским университетом и ещё семью педколледжами.

«Трудоустройство в этих учебных заведения стремится к 90%, так что я не сомневаюсь в том, что учителей на всех хватит», — отметила министр.

Кроме того, в ходе брифинга были анонсированы школьные нововведения — изменения программы обучения предмету «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины», в школы вернётся «Труд», а также в старших профильных классах появится черчение, поделилась Светлана Болотникова.

Напомним, запись в школу начнётся 25 марта.

12:20, 28 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#школы\n#дети\n#учителя\n#Удмуртия