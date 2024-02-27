25 марта начнётся запись детей в первый класс в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 25 марта начнётся запись детей в первый класс. Об этом журналистам 27 февраля сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Запись в первый класс в этом году у нас начинается 25 марта, преимущественно в ижевских школах - 30 марта, 28 марта - в коррекционных школах», — рассказала Светлана Болотникова.

При этом министр отметила, что традиционно эти даты относятся к первому этапу поступления — для тех, кто подаёт заявление по прописке. Во второй этап входят дети, не прикреплённые к школе по месту прописки.

Первый этап заканчивается 30 июня, а второй этап стартует 6 июля и заканчивается 5 сентября, поделилась Светлана Болотникова.

Кроме того, министр отметила, что в этом году будущих первоклассников чуть меньше, чем в предыдущем. По предварительным данным, в первый класс пойдут около 16,5 тыс. детей, из которых 8 650 проживают в Ижевске.