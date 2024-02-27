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1 сентября в Удмуртии откроется новый корпус школы в микрорайоне «Столичный»

16:26, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1 сентября в Удмуртии откроется новый корпус школы в микрорайоне «Столичный»
16:26, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#школы\n#Удмуртия\n#Столичный
Фото: ИА «Сусанин»
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Благодаря этому в школу получится набрать на три класса больше.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 сентября откроется второй корпус школы в микрорайоне «Столичный». Об этом 27 февраля журналистам рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«У школы в «Столичном» 1 сентября должен открыться новый корпус. Это позволит набрать на три класса больше, чем планировалось», — делится Светлана Болотникова.

При этом она отмечает, что параллели в этой школе так разрослись, что второй корпус будет полностью заполнен учениками.

«Также открывается новая школа в Ягуле, 11 марта она уже должна принять детей. Ещё 1 сентября должна открыться 61 школа, и школа в Пычанках сейчас строится», — рассказала министр.

Кроме того, Светлана Болотникова назвала рекордсменов республики по количеству обучающихся.

«Это школа 74 на Ильфата Закирова, она имеет два корпуса. И школа номер 8, на улице Берша. В обеих школах планируется открытие восьми первых классов», — ответила министр образования.

Напомним, корпус школы в «Столичном» должен получить лицензию в июне.

16:26, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#школы\n#Удмуртия\n#Столичный