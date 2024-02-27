С 18 марта в Удмуртии будет работать горячая линия по вопросам зачисления детей в школу

Ижевск. Удмуртия. С 18 марта в Удмуртии будет работать горячая линия по вопросам зачисления детей в первый класс. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

В ходе брифинга был задан вопрос о прошлогодних ошибках на портале Госуслуг при зачислении в школу.

«Ошибок в работе Госуслуг как таковых не было. Ошибки в основном пользовательского характера связаны с не совсем хорошим владением персональным компьютером», — ответил IT-министр Удмуртии. Он также поделился, что основные проблемы возникают у пользователей в работе браузеров. Поэтому, отмечает министр, лучше всего обновить браузер до самой последней версии при подаче заявления.

Михаил Фоминов рассказал, что в этом году будет организована горячая линия (18+) по номеру 122, которая заработает с 18 марта. Туда можно будет обратиться как по методологическим вопросам, так и по техническим вопросам.

Кроме того, министр цифрового развития пояснил, что подать заявление на зачисление в первый класс через Госуслуги можно будет только с подтверждённого аккаунта.

Напомним, подача заявлений на зачисление стартует 25 марта.