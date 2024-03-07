Хореографический лицей Ижевска открылся после капитального ремонта

Ижевск. Удмуртия. После капитального ремонта в Ижевске открыл свои двери хореографический лицей № 95 на улице Орсовской, 17. Ремонт здесь проведен по федеральной программе «Модернизация систем образования», разработанной по поручению президента страны.

Поздравить с новосельем учеников и педагогов пришли не только глава Ижевска Дмитрий Чистяков, но и депутаты Гордумы Ижевска, Госсовета УР, Государственной Думы России.

«Капитальный ремонт в этой школе объединил всех. Очень много вложено в обновление, много людей и организаций внесли частичку своего труда. И у нас все получилось. Мы поздравляем ребят и педагогов не только с возвращением, а с новосельем, потому что теперь это другая школа», — сказал Дмитрий Чистяков.

Напомним, школу планировали сдать после ремонта в декабре 2023 года. Но в процессе выявилась необходимость увеличить фронт работ. Дополнительные расходы направили на ремонт системы вентиляции, обновлённую входную группу, сильнейшую систему охраны, пожарную сигнализацию. В итоге на ремонт здания, приобретение оборудования и мебели, антитеррористические мероприятия направили 87 млн рублей из федерального и регионального бюджета.

Директор лицея Светлана Мельчикова призналась, что больше всего рада тому блеску в глазах, который теперь есть у ребят.

«Когда мы уезжали перед ремонтом, я прошла по классам, и там, где оставались доски, на них было написано: «Лицей, мы тебя любим, мы скоро вернёмся домой», — сказала Светлана Рудольфовна.

Лицей — образовательное учреждение, где хореография — не просто кружок, а серьёзное занятие. По 4-5 часов ежедневно дети занимаются танцами. Но после ремонта здесь открыты и другие образовательные направления.

Теперь есть возможность для занятий робототехникой, техническим творчеством, рукоделием, появились спортивные секции, развивается такое направление как гимнастика. Открыт педагогический класс, где готовят вожатых. Работают общественные организации, есть медиацентр, который выпускает газету лицея.

Для учащихся организованы профильные направления: форпосты хореографии, медицины, педагогики, движений детей и молодежи «Движение первых», «Эко-волонтёры», появился информационно-библиотечный центр, кабинет психолога.

Также здесь приобрели новую мебель, лаборатории и наборы для занятий по химии, физике и биологии. Теперь в лицее есть цифровые микроскопы и интерактивные глобусы. В каждом кабинете — интерактивная доска.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала, что здесь поработал единым фронтом коллектив родителей, педагогов, строителей и всех, кто хотел, чтобы школа изменилась к лучшему.

«Главное для этого лицея, конечно, было обновление хореографических залов. Здесь уложены специальные полы, установлены зеркала и балетные станки. Сегодня вы видите, насколько они востребованы. Необходимо отметить, что на протяжении всех ремонтных работ очень активное участие принимали родители учеников», — отметила Светлана Болотникова.

Она также сообщила, что сейчас в городе и республике готовят проектную документацию, но новым образовательным объектам для участия в федеральном проекте модернизации. Причём с 2025 года в проект капитального ремонта войдут детские сады и система СПО. Причём, среднее профессиональное образование — это и общежития, и спортивные объекты, и оборудование.