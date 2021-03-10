В Удмуртии с 1 апреля начнётся запись детей в школу

Подать заявление можно будет четырьмя способами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 2021 года записать ребёнка в первый класс можно четырьмя способами: очно в школе, через почту, через e-mail и на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В связи с изменением законодательства, приём заявлений на приём в школу начнётся с 1 апреля — это будет единый день старта для всех школ Удмуртии, однако для каждой из них процесс запустят в разное время. Подробнее об этом можно узнать на портале госуслуг в разделе «Запись в школу». Отмечается, что сервис выдерживает нагрузку 10 000 заявлений в секунду.

С 2021 года электронная запись претерпела несколько изменений. Так, в сервисе появится адаптивная программа для лиц, прошедших психолого-медико-педагогическую комиссию и имеющих на руках соответствующий документ. Это не даёт преимуществ для зачисления, но у родителей появится возможность выбрать для ребёнка с особенностями развития не спецшколу, а обычную по месту жительства.

При записи в школу можно будет комбинировать права, позволяющих рассчитывать на приоритет в зачислении. Например, если родители ребёнка служат в МВД, а его старший брат или сестра уже учатся в интересующей школе, то оба факта можно указать в заявлении, их сумма даст больше преимуществ, чем наличие одного из них.

В то же время внеочередное право зачисления для детей прокуроров, судей и следователей будет действовать только в школах, имеющих интернат.

С 2021 года при выборе школы можно будет увидеть количество всех свободных мест для записи, а не только в первый класс, как это было раньше.