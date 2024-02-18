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В Сарапульской школе №23 появилась «Парта героя»

12:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Сарапульской школе №23 появилась «Парта героя»
12:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
169
0
#Сарапул\n#ветераны\n#память\n#школы
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
169
0

После открытия за парту сели лучшие ученики школы.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской школе №23 появилась «Парта героя». Суть акции в том, что на стандартной школьной парте размещается информация о герое, который учился, работал или имел иное отношение к этой школе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

На мероприятии присутствовал выпускник школы, капитан милиции в отставке, участник боевых действий Рафаил Нурдинов. Он поблагодарил всех собравшихся за память о погибших и дал напутственные слова ученикам. 

После торжественного открытия за парту сели лучшие ученики школы №23.

12:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
169
0
#Сарапул\n#ветераны\n#память\n#школы