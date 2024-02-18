Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской школе №23 появилась «Парта героя». Суть акции в том, что на стандартной школьной парте размещается информация о герое, который учился, работал или имел иное отношение к этой школе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

На мероприятии присутствовал выпускник школы, капитан милиции в отставке, участник боевых действий Рафаил Нурдинов. Он поблагодарил всех собравшихся за память о погибших и дал напутственные слова ученикам.

После торжественного открытия за парту сели лучшие ученики школы №23.