Занятия в школах Сарапула возобновятся после двухдневного перерыва

Сарапул. Удмуртия. Правоохранительные органы проверили учебные заведения Сарапула, закрывшиеся на 2 дня после появления информационных вбросов в социальных сетях. С понедельника, 12 февраля, занятия решено возобновить, написал в своем Telegram-канале глава города Виктор Шестаков.

«Ситуация находится под контролем», — пояснил мэр.

Чиновник поблагодарил родителей и педагогов за бдительность, а также за то, что они не поддались на провокации. Шестаков напомнил, что в республике уделяется большое внимание к безопасности школ: имеются тревожные кнопки, камеры наблюдения, действует система пропусков.

«Но какие бы меры не принимались, без ответственного и внимательного отношения каждого жителя – никуда. Безопасность страны начинается с каждого из нас», – подчеркнул градоначальник.

Напомним, 9 и 10 февраля в школах Сарапула отменили занятия, учеников временно перевели на дистант. Причиной послужили распространявшиеся в соцсетях и мессенджерах слухи о якобы готовящихся терактах в учебных заведениях. В течение этих двух дней школы проверили на безопасность. Глава Сарапула Виктор Шестаков 9 февраля дал разъяснения горожанам по сложишейся ситуации.