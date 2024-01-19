В Можге по требованию прокурора построят тротуар от улицы Северной до улицы Дубительской

Можга. Удмуртия. По требованию прокурора в Можге сделают тротуар около одной из городских школ. Об этом сообщает пресс-служба Можгинского районного суда.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что по переулку Северному от улицы Северной до улицы Дубительской отсутствует тротуар, несмотря на то, что там располагаются жилые дома и школа.

Отсутствие тротуара нарушает права жильцов, поэтому Можгинский районный суд принял решение удовлетворить требования прокурора и предоставить городской администрации срок на строительство тротуара до 31 декабря 2026 года.

Решение в законную силу не вступило.