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В Можге по требованию прокурора построят тротуар от улицы Северной до улицы Дубительской

09:55, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Можге по требованию прокурора построят тротуар от улицы Северной до улицы Дубительской
09:55, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
604
0
#школы\n#Прокуратура\n#Можга\n#тротуары
Фото: arzik2
604
0

Горадминистрации предоставили срок до конца 2026 года.

Можга. Удмуртия. По требованию прокурора в Можге сделают тротуар около одной из городских школ. Об этом сообщает пресс-служба Можгинского районного суда.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что по переулку Северному от улицы Северной до улицы Дубительской отсутствует тротуар, несмотря на то, что там располагаются жилые дома и школа.

Отсутствие тротуара нарушает права жильцов, поэтому Можгинский районный суд принял решение удовлетворить требования прокурора и предоставить городской администрации срок на строительство тротуара до 31 декабря 2026 года.

Решение в законную силу не вступило.

09:55, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
604
0
#школы\n#Прокуратура\n#Можга\n#тротуары