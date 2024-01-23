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С крыш двух школ Сюмсинского района убрали снег только после прокурорской проверки

16:00, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С крыш двух школ Сюмсинского района убрали снег только после прокурорской проверки
16:00, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
336
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#школы\n#проверка\n#уборка снега
Фото: unsplash.com (Paul Pastourmatzis)
336
0

Нарушения выявили в Васькинской и Дмитрошурской школах.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе крыши двух школ почистили от снега только после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии. 

Ранее прокуратура проверила, как в Сюмсинском районе исполняется законодательство в сфере благоустройства и охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Выяснилось, что в Васькинской и Дмитрошурской школах не проводились работы по очистке крыш и козырьков от снега и льда. 

В результате прокурор внес директорам образовательных учреждений представления. Помимо этого, в отношении должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 11.2 Закона Удмуртии №57 («Непроведение работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства»). 

После рассмотрения мер прокурорского реагирования в школах устранили нарушения. 

16:00, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
336
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#школы\n#проверка\n#уборка снега