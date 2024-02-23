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Минпросвещения России предлагает увеличить количество часов для изучения истории в школах

12:00, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Минпросвещения России предлагает увеличить количество часов для изучения истории в школах
12:00, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#история\n#образование\n#школы
Фото: elements.envato.com (Nestea06)
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0

Планируется, что вместо 340 часов уроки истории займут 476 часов.

Москва. Минпросвещения России предложило увеличить количество часов для изучения истории в школах. Об этом пишет «Интерфакс»

В настоящий момент на уроки истории отводится 340 часов. Депутаты рекомендуют увеличить это время до 476 часов. Планируется, что с 5 по 8 класс на этот предмет нужно уделять по 3 часа в неделю, а в 9 классе — по 2 часа в неделю.

Дополнительные часы для изучения истории появятся за счет высвобожденных часов по обществознанию. Этот предмет предлагают начинать преподавать с 9 класса.

Отмечается, что нагрузка на школьников не увеличится, так как в новом курсе истории будет более практико-ориентированная подача материала. Также под новый курс адаптируют экзамен на ОГЭ. 

12:00, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
9
0
#история\n#образование\n#школы