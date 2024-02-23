Минпросвещения России предлагает увеличить количество часов для изучения истории в школах

Москва. Минпросвещения России предложило увеличить количество часов для изучения истории в школах. Об этом пишет «Интерфакс».

В настоящий момент на уроки истории отводится 340 часов. Депутаты рекомендуют увеличить это время до 476 часов. Планируется, что с 5 по 8 класс на этот предмет нужно уделять по 3 часа в неделю, а в 9 классе — по 2 часа в неделю.

Дополнительные часы для изучения истории появятся за счет высвобожденных часов по обществознанию. Этот предмет предлагают начинать преподавать с 9 класса.

Отмечается, что нагрузка на школьников не увеличится, так как в новом курсе истории будет более практико-ориентированная подача материала. Также под новый курс адаптируют экзамен на ОГЭ.