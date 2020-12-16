В Удмуртии изменятся правила приёма детей в первые классы

Существенное изменение — форма подачи заявления. Теперь родителям доступны 4 варианта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии изменится порядок приёма детей в первый класс. Об этом журналистам на брифинге сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Так, по словам министра, в первую очередь изменятся сроки подачи заявления на приём в школу: для закреплённых на территории — с 1 апреля по 30 июня, для незакреплённых — с 6 июля по 5 сентября. Закрепление территорий произойдёт не позднее 15 марта. До 25 марта появятся графики — как на сайтах школ, так и на сайтах Управлений образованием, а также на региональном портале Госуслуг перед подачей заявления.

Подать заявление о приёме заранее будет невозможно, так же, как и подать заявление сразу в несколько школ. Отказать в приёме могут только по одному основанию — отсутствию мест. В этом случае родителям нужно будет прийти в Управление образования, где им предложат другие варианты.

Существенное изменение — форма подачи заявления. Теперь родителям доступны 4 варианта. Приоритетный — через региональный портал Госуслуг. Кроме того, можно обратиться лично, по электронной почте или отправить заказное письмо с уведомлением через Почту России.

Само заявление также изменилось. Теперь требуется указывать адрес места жительства или пребывания обоих родителей и наличие преимущественного права на приём в школу. Также появилось поле, что ребёнку требуется обучение по адаптированной программе, либо что имеется адаптированная программа реабилитации ребёнка-инвалида. Графа изучения родного языка также включена в новую версию заявления. Новая форма будет вывешена на сайте каждой школы.

Болотникова подчеркнула, что все права для льготников сохраняются. Сохраняется и приоритет принятия в школы-интернаты детей сотрудников силовых ведомств, судей и военнослужащих. Преимущество также будет у детей из общей семьи и живущих вместе.

В министерстве заранее готовились к наплыву первоклашек, поэтому организовали дополнительно ещё 15 классов в 13 школах Ижевска: в них провели ремонт и закупили новое оборудование. На эти цели было потрачено более 15 млн рублей.

Что касается школы на улице Берша в Ижевске, то её открытие планируется на 1 сентября 2021 года. Запись пойдёт в 12 первых классов (278 детей) и будет производиться через Управление образования Ижевска. Всего школа рассчитана на 1 224 места. Вся информация по неё будет опубликована до 1 февраля 2021 года на сайте Управления образованием г. Ижевска.

Школы на улице Ильфата Закирова и в микрорайоне «Аэропорт» примут по 8 первых классов. Запись в них будет осуществляться через школу №74.

А вот школа в микрорайоне «Столичный» переполнена — в 2021 году там будет принято 3 первых класса. Живущих в округе, но не попавших в это учебное заведение, детей направят учиться в школы №№8, 19, 69.

Что касается образовательных учреждений в районах республики: сдача пристройки к школе на 384 места в Селтах запланирована на 2021 год. На тот же срок планируется сдача школы в деревне Большое Волково Вавожского района.