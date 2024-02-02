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Капремонт школы в кизнерском Ягуле начнётся в мае

08:30, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Капремонт школы в кизнерском Ягуле начнётся в мае
08:30, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#капремонт\n#школы\n#Удмуртия
Фото: Александр Плотников
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На время работ школьники будут заниматься в свободных помещениях детского сада.

Ягул. Удмуртия. Капитальный ремонт школы в Ягуле Кизнерского района начнётся в мае 2024 года. Об этом сообщил глава района Александр Плотников.

1 февраля состоялась выездная встреча рабочей группы по проведению модернизации школы имени Ф. М. Дербушева. В составе группы была министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

В ходе встречи было принято решение, что ученики школы на время ремонта здания будут обучаться в свободных помещениях детского сада. Работы должны закончиться уже в этом году, отмечает Александр Плотников.

Также Светлана Болотникова сообщила, что с 1 сентября в образовательную программу вернутся труд и черчение.

08:30, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
10
0
#капремонт\n#школы\n#Удмуртия