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      В доме российского актера Александра Иншакова прошли обыски

      18:47, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:47, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #обыски\n#актеры\n#Следственный комитет России
      Фото: ru.wikipedia.org
      71
      0

      Следственный комитет вызвал его на допрос.

      Москва. В доме актера и главы Российской кинологической федерации Александра Иншакова прошли обыски, а Следственный комитет вызвал его на допрос. По словам актера, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве, по которому он проходит свидетелем, сообщает «РБК».

      Актер связывает дело с прежним уголовным делом о хищениях в одном из клубов. Как пишет «Лайф», владельцы собак делали членские взносы для участия в мероприятиях, но сотрудники федерации не вносили их в бухгалтерскую документацию.

      «Следователи Следственного комитета по Москве требовали какие-то финансовые бумаги. У меня ничего не изъяли», — пояснил Иншаков.

      Александр Иншаков – российский актер, каскадер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Он снялся в десятках фильмах и сериалах, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса», «Бригада» и другие.

      18:47, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #обыски\n#актеры\n#Следственный комитет России
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