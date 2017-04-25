В доме российского актера Александра Иншакова прошли обыски

Следственный комитет вызвал его на допрос.

Москва. В доме актера и главы Российской кинологической федерации Александра Иншакова прошли обыски, а Следственный комитет вызвал его на допрос. По словам актера, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве, по которому он проходит свидетелем, сообщает «РБК».

Актер связывает дело с прежним уголовным делом о хищениях в одном из клубов. Как пишет «Лайф», владельцы собак делали членские взносы для участия в мероприятиях, но сотрудники федерации не вносили их в бухгалтерскую документацию.

«Следователи Следственного комитета по Москве требовали какие-то финансовые бумаги. У меня ничего не изъяли», — пояснил Иншаков.

Александр Иншаков – российский актер, каскадер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Он снялся в десятках фильмах и сериалах, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса», «Бригада» и другие.