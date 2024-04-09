Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о подростках-хулиганах из Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях группы подростков-хулиганов в Ижевске. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Внимание главного следователя страны обращено на распространяющуюся в социальной сети и СМИ информацию о том, что в Ижевске группа молодых людей систематически применяет физическую силу к прохожим, снимая происходящее на видео и выкладывая записи в интернет.

Александр Иванович поручил руководителю СУ СК по Удмуртии Рустаму Тугушеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее об этом инциденте сообщила Екатерина Мизулина; МВД по Удмуртии также начало проверку.