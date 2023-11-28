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Главаря казанской ОПГ «Кинопленка» задержали в Ростове-на-Дону

17:51, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Главаря казанской ОПГ «Кинопленка» задержали в Ростове-на-Дону
17:51, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Ростов-на-Дону\n#полиция\n#Следственный комитет\n#Казань\n#молодежь\n#криминал\n#задержание
Фото: pxhere.com
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В 80-е годы группировка контролировала Московский рынок в столице Татарстана.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. 61-летнего лидера организованной преступной группы (ОПГ) «Кинопленка» задержали в Ростове-на-Дону. Криминальное сообщество действовало в Казани в 80-е и 90-е годы ХХ века, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина причастен к серии тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Буинске и Зеленодольском районе Татарстана, совершенных в конце 90-х годов и позднее совместно с другими лицами. В частности, задержанному инкриминируют убийство троих человек и покушение на убийство двоих, а также бандитизм, организацию преступного сообщества, незаконное хранение оружия.

Процесс по делу ОПГ «Кинопленка» завершился в 2011 году. 15 участников группировки были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Задержанный скрылся и был объявлен в розыск. Поймать его удалось лишь недавно.

ОПГ «Кинопленка» возникла в Московском районе Казани в начале 80-х годов. Свое название она получила из-за рядом расположенного предприятия «Тасма», где производили кино- и аудиопленку. К концу 80-х деятели группировки контролировали Московский рынок столицы Татарстана.

17:51, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Ростов-на-Дону\n#полиция\n#Следственный комитет\n#Казань\n#молодежь\n#криминал\n#задержание