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Результаты проверки информации о загрязнении Камы в Удмуртии будут доложены в СК России

09:40, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Результаты проверки информации о загрязнении Камы в Удмуртии будут доложены в СК России
09:40, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
433
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#проверка\n#Кама
Фото: ИА «Сусанин»
433
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Ранее стало известно, что предприятие сливает в реку отходы животноводства.

Завьялово. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о загрязнении Камы в Удмуртии. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России. 

Напомним, ранее сообщалось, что неустановленное предприятие в селе Гольяны сбрасывает в Каму отходы животноводства. Таким образом предприятие загрязняет водоём и нарушает природоохранное законодательство. 

По данному факту в Следственном управлении СКР по Удмуртской Республике начали процессуальную проверку. Руководитель СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев должен будет доложить о результатах в Следственный комитет страны. 

09:40, 08 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
433
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#проверка\n#Кама