Результаты проверки информации о загрязнении Камы в Удмуртии будут доложены в СК России

Завьялово. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о загрязнении Камы в Удмуртии. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Напомним, ранее сообщалось, что неустановленное предприятие в селе Гольяны сбрасывает в Каму отходы животноводства. Таким образом предприятие загрязняет водоём и нарушает природоохранное законодательство.

По данному факту в Следственном управлении СКР по Удмуртской Республике начали процессуальную проверку. Руководитель СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев должен будет доложить о результатах в Следственный комитет страны.