Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за сгоревшего автобуса в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сгоревшего автобуса в Воткинском районе, сообщает Информационный центр СК России. Напомним, возгорание возникло в моторном отсеке автобуса. Двое пассажиров разбили окно и получили колото-резаные раны рук. Одной из пострадавших оказалась 15-летняя девочка.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об оказании транспортной компанией небезопасных услуг перевозки в Удмуртии.

Кроме того, председатель следственного комитета России поручил руководителю управления СК по Удмуртии Рустаму Тугушеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения стоит на контроле аппарата ведомства.