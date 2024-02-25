Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за сгоревшего автобуса в Воткинском районе

11:30, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за сгоревшего автобуса в Воткинском районе
11:30, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
168
0
#сгоревший автобус\n#Воткинский район\n#Следственный комитет
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
168
0

В результате возгорания пострадали два пассажира.

Воткинск. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сгоревшего автобуса в Воткинском районе, сообщает Информационный центр СК России. Напомним, возгорание возникло в моторном отсеке автобуса. Двое пассажиров разбили окно и получили колото-резаные раны рук. Одной из пострадавших оказалась 15-летняя девочка. 

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об оказании транспортной компанией небезопасных услуг перевозки в Удмуртии.

Кроме того, председатель следственного комитета России поручил руководителю управления СК по Удмуртии Рустаму Тугушеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения стоит на контроле аппарата ведомства.

11:30, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
168
0
#сгоревший автобус\n#Воткинский район\n#Следственный комитет