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Дело о гибели главы федерации каратэ Санкт-Петербурга возбудили по статье «Убийство»

14:54, 09 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Дело о гибели главы федерации каратэ Санкт-Петербурга возбудили по статье «Убийство»
14:54, 09 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
87
0
#Санкт-Петербург\n#спорт\n#стрельба\n#единоборства\n#спортсмены\n#убийство\n#гибель человека\n#уголовное дело\n#Следственный комитет
Фото: vk.com/sfkspb
87
0

Тело Виталия Конева с огнестрельным ранением нашли на полигоне «Невский».

Санкт-Петербург. Уголовное дело по статье «Убийство» возбудил Следственный комитет по факту обнаружения тела президента Федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на региональное управление СКР .

Мужчина погиб 7 февраля на полигоне «Невский» во Всеволожском районе Ленинградской области. Тело с огнестрельным ранением нашли возле мишеней. Как сообщил источник агентства, предварительной причиной произошедшего назвали рикошет случайной пули. На месте трагедии работают следователи-криминалисты.

Федерацию каратэ Северной столицы Виталий Конев возглавлял с 2013 года. Был мастером спорта по карате, а также мастером спорта международного класса по практической стрельбе.

14:54, 09 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
87
0
#Санкт-Петербург\n#спорт\n#стрельба\n#единоборства\n#спортсмены\n#убийство\n#гибель человека\n#уголовное дело\n#Следственный комитет