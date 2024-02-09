Дело о гибели главы федерации каратэ Санкт-Петербурга возбудили по статье «Убийство»

Санкт-Петербург. Уголовное дело по статье «Убийство» возбудил Следственный комитет по факту обнаружения тела президента Федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на региональное управление СКР .

Мужчина погиб 7 февраля на полигоне «Невский» во Всеволожском районе Ленинградской области. Тело с огнестрельным ранением нашли возле мишеней. Как сообщил источник агентства, предварительной причиной произошедшего назвали рикошет случайной пули. На месте трагедии работают следователи-криминалисты.

Федерацию каратэ Северной столицы Виталий Конев возглавлял с 2013 года. Был мастером спорта по карате, а также мастером спорта международного класса по практической стрельбе.