По требованию украинских кураторов учительница подожгла школу в Чебоксарах

Чебоксары. Чувашия. Уголовное дело по факту поджога школы в Чебоксарах возбудили в Чувашии. Теракт с подачи украинских кураторов устроила учительница младших классов, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, неустановленные лица по телефону сперва убедили женщину взять несколько кредитов и перевести деньги на неизвестные ей счета. Затем они же заставили педагога записать видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины, после чего устроить пожар в школе с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Поджог был произведен подозреваемой вечером 28 января 2024 года. Видеообращение она распространила среди родителей своих учеников, а также выложила в интернете. Пламя удалось оперативно потушить, дети и взрослые не пострадали.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). В связи с переводом денег на неизвестные счета также может быть заведено дело о финансировании терроризма. Кроме того, выяснилось, что ранее в отношении задержанной полиция открыла дело по факту хищения 2 золотых цепочек в ювелирном салоне.