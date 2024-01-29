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По требованию украинских кураторов учительница подожгла школу в Чебоксарах

16:16, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
По требованию украинских кураторов учительница подожгла школу в Чебоксарах
16:16, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1040
0
#Чувашия\n#Чебоксары\n#школа\n#учителя\n#поджог\n#теракт\n#Украина\n#телефонные мошенники\n#кредиты\n#хищение\n#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/chuvashiasledcom
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Перед этим она набрала кредитов и ограбила ювелирный магазин.

Чебоксары. Чувашия. Уголовное дело по факту поджога школы в Чебоксарах возбудили в Чувашии. Теракт с подачи украинских кураторов устроила учительница младших классов, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, неустановленные лица по телефону сперва убедили женщину взять несколько кредитов и перевести деньги на неизвестные ей счета. Затем они же заставили педагога записать видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины, после чего устроить пожар в школе с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Поджог был произведен подозреваемой вечером 28 января 2024 года. Видеообращение она распространила среди родителей своих учеников, а также выложила в интернете. Пламя удалось оперативно потушить, дети и взрослые не пострадали.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). В связи с переводом денег на неизвестные счета также может быть заведено дело о финансировании терроризма. Кроме того, выяснилось, что ранее в отношении задержанной полиция открыла дело по факту хищения 2 золотых цепочек в ювелирном салоне. 

16:16, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1040
0
#Чувашия\n#Чебоксары\n#школа\n#учителя\n#поджог\n#теракт\n#Украина\n#телефонные мошенники\n#кредиты\n#хищение\n#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#СВО\n#спецоперация