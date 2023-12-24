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Следственный комитет расследует в Ижевске дело врача, допустившего осложнения при беременности пациентки

15:10, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Следственный комитет расследует в Ижевске дело врача, допустившего осложнения при беременности пациентки
15:10, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
974
0
#Следственный комитет\n#беременность\n#врачебная ошибка
Фото: ИА «Сусанин»
974
0

В результате экстренного вмешательства  женщина родила ребенка с отклонениями по здоровью.

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной женщине в Ижевске. Об этом проинформировал Информационный центр СК России. 

В онлайн-приемную председателя СК России во «ВКонтакте» обратилась местная жительница. С января 2022 года, в период беременности, она наблюдалась у частного врача в Ижевске, где неоднократно высказывала жалобы на свое самочувствие. Несмотря на это, необходимые обследования и лечение ей не назначались. После обращения в другую клинику ей экстренно провели кесарево сечение. В результате хирургического вмешательства ребенок родился с серьезными отклонениями. 

Врач, допустивший такой исход беременности и виновный, по мнению заявительницы, в произошедшем, к ответственности не привлечен.

Сейчас в Следственном управлении СК России по Удмуртской Республике проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по УР Рустаму Тугушеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, и результатах расследования.

 

15:10, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
974
0
#Следственный комитет\n#беременность\n#врачебная ошибка