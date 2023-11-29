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Готовившего подрыв цистерны мужчину задержали в Москве

15:37, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Готовившего подрыв цистерны мужчину задержали в Москве
15:37, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Москва\n#железная дорога\n#Следственный комитет\n#диверсии\n#взрыв\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Злоумышленника взяли с поличным возле тайника с детонатором для СВУ.

Москва. 30-летний мужчина планировал диверсию на железной дороге в Москве. Злоумышленника взяли под стражу, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета

По версии следствия, в ноябре 2023 года подозреваемый согласился за вознаграждение подорвать цистерну на железнодорожной станции. Неустановленный соучастник передал ему координаты тайника, из которого мужчина забрал взрывчатку. В другом схроне находился детонатор, фигурант поехал за ним, но был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

Задержанному предъявили обвинение, он взят под стражу, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление возможных сообщников. 

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта») и части 1 статьи 30 части 2 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства»).

15:37, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Москва\n#железная дорога\n#Следственный комитет\n#диверсии\n#взрыв\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация