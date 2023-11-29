Готовившего подрыв цистерны мужчину задержали в Москве

Москва. 30-летний мужчина планировал диверсию на железной дороге в Москве. Злоумышленника взяли под стражу, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета

По версии следствия, в ноябре 2023 года подозреваемый согласился за вознаграждение подорвать цистерну на железнодорожной станции. Неустановленный соучастник передал ему координаты тайника, из которого мужчина забрал взрывчатку. В другом схроне находился детонатор, фигурант поехал за ним, но был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

Задержанному предъявили обвинение, он взят под стражу, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление возможных сообщников.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта») и части 1 статьи 30 части 2 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства»).