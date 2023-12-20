В Сюмсях осуждён 70-летний мужчина за убийство родственника

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсях осуждён 70-летний мужчина за убийство своего родственника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что в середине июля 2023 года осуждённый приехал на станцию Сюрек Сюмсинского района в гости к своим родственникам, где на протяжении двух недель выпивал спиртные напитки с одним из них.

29 июля в ходе ссоры виновный взял нож и несколько раз ударил своего 67-летнего родственника, после чего скрылся с места преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы по части 1 статьи 105 УК России («Убийство») с отбыванием срока в колонии строгого режима.