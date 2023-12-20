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В Сюмсях осуждён 70-летний мужчина за убийство родственника

16:22, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Сюмсях осуждён 70-летний мужчина за убийство родственника
16:22, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#Следственный комитет\n#убийство\n#родственники\n#Сюмси
Фото: ИА «Сусанин»
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0

Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсях осуждён 70-летний мужчина за убийство своего родственника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что в середине июля 2023 года осуждённый приехал на станцию Сюрек Сюмсинского района в гости к своим родственникам, где на протяжении двух недель выпивал спиртные напитки с одним из них.

29 июля в ходе ссоры виновный взял нож и несколько раз ударил своего 67-летнего родственника, после чего скрылся с места преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы по части 1 статьи 105 УК России («Убийство») с отбыванием срока в колонии строгого режима. 

16:22, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#Следственный комитет\n#убийство\n#родственники\n#Сюмси