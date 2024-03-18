Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Орле заместителя главврача и главбуха роддома обвинили в поборах с персонала на 5,4 млн рублей

16:19, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Орле заместителя главврача и главбуха роддома обвинили в поборах с персонала на 5,4 млн рублей
16:19, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
149
0
#Орел\n#Следственный комитет\n#роддом\n#медики\n#взятки\n#расследование
Фото: pxhere.com
149
0

Деньги медики платили за начисление премий и «общее покровительство».

Орел. Орловская область. В вымогательстве взяток с сотрудников обвинили заместителя главврача и главного бухгалтера родильного дома в Орле. Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону, с медиков они незаконно получили более 5,4 млн рублей.

По версии следствия, поборы совершались с января 2019 по январь 2023 года. Взятки за начисление премий и иных выплат стимулирующего характера, а также «общее покровительство» давали 49 сотрудников.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

16:19, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
149
0
#Орел\n#Следственный комитет\n#роддом\n#медики\n#взятки\n#расследование