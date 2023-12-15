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В Ижевске задержали подозреваемого в организации подпольных азартных игр

12:29, 15 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске задержали подозреваемого в организации подпольных азартных игр
12:29, 15 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
471
0
#Следственный комитет\n#Удмуртия\n#азартные игры
Фото: ИА «Сусанин»
471
0

За совершение преступления мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемого в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что не позднее 2021 года 40-летний подозреваемый приобрёл платёжные терминалы со специальным ПО для проведения азартных игр. Он разместил их в арендованных помещениях на территории Первомайского, Ленинского и Индустриального районов города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК России («Незаконные организации и проведения азартных игр»).

На данный момент все терминалы изъяты, проводится расследование преступления.

12:29, 15 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
471
0
#Следственный комитет\n#Удмуртия\n#азартные игры