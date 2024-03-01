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СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении ижевчанки за надругательство над мемориалом 

17:06, 01 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении ижевчанки за надругательство над мемориалом 
17:06, 01 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#воинский мемориал\n#Калининград\n#Ижевск\n#Следственный комитет
Фото: ИА «Сусанин»
134
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По данным следствия, она и её знакомый устроили пикник на братской могиле.

Калининград. Калининградская область. Следственное управление СКР по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении ижевчанки и жителя Свердловской области за надругательство над братской могилой в Калининграде. Об сообщает пресс-служба регионального СК.

Установлено, что обвиняемые, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде, устроили там пикник. Кроме того, они прыгали через Вечный огонь и украли оттуда корзину с цветами.

Их действия зафиксировали камеры наблюдения. В отношении туристов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 244 УК России («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). 

17:06, 01 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#воинский мемориал\n#Калининград\n#Ижевск\n#Следственный комитет