СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении ижевчанки за надругательство над мемориалом 

Калининград. Калининградская область. Следственное управление СКР по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении ижевчанки и жителя Свердловской области за надругательство над братской могилой в Калининграде. Об сообщает пресс-служба регионального СК.

Установлено, что обвиняемые, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде, устроили там пикник. Кроме того, они прыгали через Вечный огонь и украли оттуда корзину с цветами.

Их действия зафиксировали камеры наблюдения. В отношении туристов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 244 УК России («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).